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Первого подозреваемого в массовых убийствах в Буче объявили в международный розыск
Первого подозреваемого в убийствах и пытках мирных жителей в Буче под Киевом объявили в международный розыск.
Им оказался командир подразделения управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Ульяновской области Сергей Колоцей.
Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области в ответ на запрос Укринформа.
Сейчас он находится в розыске, в том числе международном. Мы проверяем его на причастность к другим убийствам в Буче, - проинформировали в ведомстве.
Источник: socportal.info