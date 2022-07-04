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Первого подозреваемого в массовых убийствах в Буче объявили в международный розыск

Первого подозреваемого в массовых убийствах в Буче объявили в международный розыск

Первого подозреваемого в убийствах и пытках мирных жителей в Буче под Киевом объявили в международный розыск.

Им оказался командир подразделения управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Ульяновской области Сергей Колоцей.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области в ответ на запрос Укринформа.

Сейчас он находится в розыске, в том числе международном. Мы проверяем его на причастность к другим убийствам в Буче, - проинформировали в ведомстве.

Первого подозреваемого в массовых убийствах в Буче объявили в международный розыск

Источник: socportal.info

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