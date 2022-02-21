Первый прецедент. В адвокатских кругах полагают, что доказать вину родителей Николая Харьковского будет нелегко

Правоохранители сообщили о подозрении родителям 16-летнего Николая Харьковского, который в октябре 2021 года устроил смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Мать и отец подозреваются в неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Ведь, по данным следствия, они знали и не мешали парню садиться за руль. А также, когда в ноябре 2019 он во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы устроил стрельбу в одном из супермаркетов и выстрелил в них, не отреагировали на решение суда.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Під час розгляду кримінального провадження на матір судом було покладено обов’язок щодо нагляду за дитиною до досягнення нею 18 віку. Але матір не виконуючи рішення суду належним чином не виховувала дитину і виїзжала закордон

Меры пресечения подозреваемым не выбирали, ведь сейчас в этом нет необходимости, говорит Дмитрий Чубенко. И мать, и отец подростка контактируют со следствием, дают необходимые документы и показания. Но если ситуация изменится, и прокуратура начнет видеть риски, можно будет говорить о таком ходатайстве.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Наразі підстав, які зазначені у Кримінально процесуальному кодексі, як ризики ми не вбачаємо. Оскільки особи наразі з’являються на допити за викликом слідчого, у осіб також є дві малолітні дитини, що знаходяться на їх утриманні. Томи ми розуміємо, що якийсь суворий запобіжний захід ми обрати не зможемо

Подозрение родителям объявили по ст. 166. Это — злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Но к таким жестким решениям Фемида прибегает довольно редко, говорит адвокат Роман Чумак. Приговоры есть в основном в ситуациях, когда к смерти или увечью ребенка привели действия родителей. А вот практики, чтобы суд привлекал к ответственности мать или отца за совершение ребенком преступления, в Украине почти нет.

Роман Чумак, адвокат

Безумовно, це ускладнить роботу. Правоохоронцям треба збирати докази обґрунтованості того, що батьки своїми діями не займалися вихованням дитини, або створили такі умови, що у дитини виникла уява, що вона може робити все що завгодно, в тому числі вчиняти безкарно злочини. Тільки тоді можна притягнути до відповіді таких батьків, але це досить важко

Но, как бы то ни было, отмечает Роман Чумак, даже попытка привлечь родителей к ответственности будет иметь результат. Так как, возможно, этот прецедент станет началом переосмысления позиции по отношению к своим детям для многих родителей.

Агентство Телевидения Новости