П’яний чолов’яга на Харківщині ображав та лупцював свою співмешканку: розбишаку притягнули до відповідальності

Поліцейські Харківщини притягнули до відповідальності чоловіка за домашнє насильство.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 26-річна потерпіла неодноразового зверталася до правоохоронців із заявами про протиправні дії свого співмешканця.

31-річний мешканець Берестинського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, погрожував, використовував нецензурну лексику та застосовував фізичну силу. В момент чергового інциденту в будинку також перебувала їхня чотиримісячна донька.

Враховуючи систематичний характер правопорушень, слідчі Берестинського відділення поліції повідомили кривднику про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини закликає громадян не замовчувати факти домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком подібних правопорушень, звертайтеся за допомогою на спеціальну лінію «102» або до найближчого підрозділу поліції.

Агентство Телевидения Новости