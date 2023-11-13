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Пьянство и поножовщина: как «развлекаются» оккупанты в Северодонецке
В окрестностях Северодонецка в одну из местных больниц привезли орка одного из полков 67-й мотострелковой дивизии с проникающим ножевым ранением. Кто ему вонзил нож в спину он так и не признался.
Но, жители Северодонецка и Новоайдара не единожды обращали внимание на чрезмерное злоупотребление рашистами алкоголем, в результате чего и возникают пьяные драки.
Посоветуем им не останавливаться.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26500