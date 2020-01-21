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Пьяный харьковчанин избил пенсионера рядом с подъездом

Пьяный харьковчанин избил пенсионера рядом с подъездом

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения у подъезда дома вступил в словесный конфликт с потерпевшим, а затем нанес ему множественные удары по голове и туловищу.

20 января в полицию с соответствующим заявлением обратился 76-летний пенсионер. \

Пострадавший получил многочисленные ушибы головы и туловища, медики оказали ему необходимую помощь.

За несколько часов сотрудники патрульной полиции и участковый офицер Слободского отдела полиции задержали правонарушителя.

Им оказался 34-летний харьковчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Данный факт зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

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