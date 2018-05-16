Пьяный мужчина угнал Камаз и врезался в газовую трубу

Сообщение о том, что в селе Нагорное Зачепиловского района с территории склада был угнан Камаз, поступило в ОП Зачепиловского района 12 мая.

После угона грузовика 30-летний работник склада не справился с управлением и допустил наезд на электроопору и повредил газовую трубу, оставив без газа жителей села. На сегодняшний день повреждения устранены и газоснабжение восстановлено.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина, угнавший Камаз, находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 и ч.1 ст.292 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости