В Мозамбике местные повстанцы уничтожили 5 членов банды «Вагнера». Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 27 октября в провинции Кабу-Делгаду повстанцы устроили засаду на автоколонну, в которой находились русские наемники и 20 военных армии Мозамбика.

Они установили баррикады на дороге и после остановки колонны открыли по ней огонь. В результате были уничтожены все 25 человек. Члены банды «Вагнера» и солдаты были обезглавлены. Их тела доставили в больницу города Муеда.

В Москве пока молчат и никак не информацию об уничтожении своих граждан в Африке.

В посольстве России в Мозамбике прикинулись дурочками и заявили, что «с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу».

Напомним, что банду «Вагнера» крышует путинский повар Пригожин.

В Мозамбике на «вагнеровцев» возложена задача помочь местному правящему режиму бороться с его политическими оппонентами. В начале октября СМИ этой страны сообщали об уничтожении одного из членов банды «Вагнера». Прессек Кремля Песков как обычно сбрехнул, что в Мозамбике «российских солдат нет».

Недавно стало известно о ликвидации нескольких десятков «вагнеровцев» в Ливии. В Москве до сих пор молчат по этому поводу.

2 октября газета The Times сообщила, что в Мозамбик прибыли 200 членов банды «Вагнера» для того, чтобы помочь властям страны «в борьбе с джихадистами».

В результате этой помощи 5 безголовых членов банды отбывают в Россию «грузом 200».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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