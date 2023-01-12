Писала: Работайте братья! Прокурори викрили чергову прихильницю «руського миру»

За даними слідства, жінка активно підтримувала «руський мир» на просторах інтернету. Так, на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі вона систематично поширювала проросійські дописи на підтримку дій російської армії, країни-агресора та прославляла очільника РФ.

В одному з дописів, поширених жінкою, черговий кремлівський наратив: «Осетины подъехали. А там уже резерв их Чечни подтянулся. СОБР из Беларуси опять тоже там. Братья из Сирии приехали. А сербские братья все 8 лет были на Донбассе! Работайте братья!».

Правооохоронці викрили шанувальницю «руського миру».

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканці м. Мерефа за фактом поширення матеріалів, у яких міститься заперечення тимчасової окупації частини території України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування проводять СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости