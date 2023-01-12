Кримінал
Перейти к списку новостей
12.01.2023 17:12
Просмотров: 211

Писала: Работайте братья! Прокурори викрили чергову прихильницю «руського миру»

Писала: Работайте братья! Прокурори викрили чергову прихильницю «руського миру»

За даними слідства, жінка активно підтримувала «руський мир» на просторах інтернету. Так, на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі вона систематично поширювала проросійські дописи на підтримку дій російської армії, країни-агресора та прославляла очільника РФ.

В одному з дописів, поширених жінкою, черговий кремлівський наратив: «Осетины подъехали. А там уже резерв их Чечни подтянулся. СОБР из Беларуси опять тоже там. Братья из Сирии приехали. А сербские братья все 8 лет были на Донбассе! Работайте братья!».

Правооохоронці викрили шанувальницю «руського миру».

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканці м. Мерефа за фактом поширення матеріалів, у яких міститься заперечення тимчасової окупації частини території України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування проводять СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 