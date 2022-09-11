Пишуть що в Ізюмі і в Куп'янську вже затримані російські вчителі

Тобто громадяни Росії, які приїхали працювати вчителями до окупованих регіонів України.

Моя думка - під суд, судити за тероризм, і аби суд був піблічний, і аби покарання відбували не східніше Тернополя. Аби навіть пахани і смотрящі до них не мали жодної симпатії. І міняти хіба що на командирів "Азову", не інакше.

Аби кожна тварюка в самій Росії тричі думала, перш ніж погодитися їхати до України нашим дітям голови промивати.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5454

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