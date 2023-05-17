Планував підсадити на наркотики українських військових: викрито наркодилера

32-річний дилер планував розширити свій нелегальний бізнес, залучивши до нього осіб у військовій формі. В ході контролю за вчиненням злочину, правоохоронці затримали зловмисника одразу ж після чергової спроби збуту дози марихуани своєму клієнтові. За результатами проведених контрольних закупок, правоохоронці вилучили 400 г канабісу та грошові кошти.

У помешканні громадянина України проведено санкціонований обшук, під час якого вилучили 2 пристрої для вживання наркотиків, розфасовану речовину рослинного походження та 1 літр наркотичної рідини.

Наркоторговця затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. За торгівлю наркотиками чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Викриття правопорушення проводили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ, міграційної поліції та слідчими ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.





Агентство Телевидения Новости