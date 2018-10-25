Плохое самочувствие Зайцевой и дополнительные экспертизы: состоялось очередное заседание по делу о ДТП на Сумской

Несмотря на то, что рассмотрение дела о смертельном ДТП на Сумской уже дважды переносили из-за плохого самочувствия Елены Зайцевой, очередное заседание состоялось при участии двух обвиняемых. В то же время, защитники Зайцевой продолжают настаивать на необходимости лечения и тщательного обследования из-за неудовлетворительного состояния здоровья подзащитной. Адвокат Евгений Мельниченко говорит, врачи в СИЗО уже озвучили диагноз - посттравматическая энцефалопатия. Зайцева регулярно жалуется на повышение давления и головокружение, а также на судороги.

Евгений Мельниченко, адвокат Елены Зайцевой:

Я так розумію, в штаті СІЗО немає невропатолога, направляють чи не направляють… Ну, пишуть, що не направляють на обстеження. На разі вона сьогодні прибула. У нас немає мети затягувати за станом здоровя судові засідання. У нас просто є мета розібрати всі ці деталі до кінця, йти на дебати і там вже на винесення вироку.

Главной темой обсуждения на очередном слушании в резонансном деле стал вопрос о проведении дополнительных экспертиз. Об этом ходатайствовали и защитники Зайцевой, и адвокаты Дронова. Первые просили установить точную скорость движения "Лексуса" и очередность нарушений, представители Дронова настаивали на исследованиях. которые помогут определить границы перекрестка, нарисовать графично стоп-линию и установить, где именно по правилам дорожного движения должен был остановиться "Фольксваген Туарег". Суд решил ходатайство удовлетворить частично.

Виктор Попрас, судья Киевского районного суда:

Призначити по кримінальному провадженню додаткову судову комплексну судову експертизу автотехнічну експертизу та фототехнічну експертизу, експертизу матеріалів відеозаписів, за участю експертів харківського НДІ імені Бокаріуса.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, отметил, решением суда удовлетворен не полностью, поскольку требовал провести экспертизу в другом городе.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

Це дуже добре, що суд пішов на зустріч і призначив-таки додаткову експертизу, але не всі питання, які ми хотіли б розглянути суд включив в перелік. І з приводу експертної установи, якщо суд дійшов висновку, що у Харкові трошки недопрацювали, не визначали всі моменти, то навіщо доручати цій установі проведення додаткових експертиз.

Прокурары выступали против удовлетворения обоих ходатайств, чтобы таким образом не затягивать процесс рассмотрения дела. Однако в своем решении судья попросил провести экспертизу в кратчайшие сроки.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Такий, в принципі, незвичний пункт, суддя наполіг на тому, щоу нас обвинувачені знаходяться під вартою і це досить резонансна справа і він наполіг на тому, що у цієї експертизи має бути певний пріоритет і він навіть прописав у рішенні дату, проведення експертизи до 2 листопада цього року.

Следующее заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской назначили на 7 ноября.

Агентство Телевидения Новости