По делу Гандзюк арестовали экс-помощника нардепа

О задержании и аресте Павловского сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«В субботу в Херсоне работниками СБУ задержан, сегодня Шевченковским районным судом. Киева арестован без альтернативы залога Игорь Павловский», — написала она 12 ноября на своей странице в Facebook.

По словам Сарган, Павловского подозревают по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 (вид соучастия — организация преступления) и п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью, из корыстных побуждений, совершённое по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

В комментарии УНИАН Сарган подтвердила, что Павловского подозревают в организации убийства активистки. Его арестовали на время расследования уголовного производства с возможностью продления меры пресечения.

Игорь Павловский был помощником народного депутата Николая Паламарчука.

Активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк в июле этого года облили кислотой. Она получила около 40% ожогов тела и с тех пор находилась в реанимации.

В сентябре этого года Гандзюк записала видеообращение, в котором перечислила фамилии активистов, ставших жертвами нападений в Украине. «Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат?» — сказала она в обращении.

4 ноября стало известно о смерти активистки.

Полиция переквалифицировала уголовное производство со статьи «покушение на убийство» в «умышленное убийство из корыстных мотивов, совершённое с особой жестокостью, по заказу, по предварительному сговору группой лиц».

После известия о смерти Екатерины Гандзюк в нескольких городах Украины, в том числе в Харькове, прошли акции с требованием найти и привлечь к ответственности заказчиков нападения.

5 ноября Генпрокуратура приняла решение о передаче дела о нападении на Гандзюк в СБУ.

6 ноября на заседании Верховной Рады руководители Нацполиции, СБУ и Генпрокуратуры отчитывались о расследовании нападения. Генпрокурор Юрий Луценко заявил об утечке данных следствия в СМИ, о «пиаре на крови» со стороны некоторых политиков и активистов и добавил, что подаёт в отставку.

В тот же день парламент проголосовал за создание временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественников.

Президент Украины Пётр Порошенко заявление об отставке Луценко не принял.

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