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По фактам ночного возгорания автомобилей открыты уголовные производства

По фактам ночного возгорания автомобилей открыты уголовные производства

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Основянском, Шевченковском и Киевском районах Харькова горели автомобили. 

Всего минувшей ночью от огня пострадали 7 автомобилей. Пострадавших от пожаров авто людей нет.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данным фактам правоохранители  открыли уголовные производства.

Так, 19 марта около 3:00 на проспекте Победы возле жилого дома произошло возгорание двух автомобилей «Skoda Octavia» и «Hyundai». По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также около 03:00 на улице Натальи Ужвий у дома № 80 произошло возгорание автомобиля «Volkswagen». Огонь перекинулся на соседний автомобиль «AudiA4» на литовских номерах. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Информация внесена в журнал единого учета. 

Около 4:30 в переулке Банном у дома на стоянке загорелся автомобиль «Volkswagen», который принадлежит 37-летней женщине. 

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы районных отделов полиции.

Вещественные доказательства с мест происшествия изъяты. 

Сейчас правоохранители  устанавливают владельцев других автомобилей и обстоятельства пожаров.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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