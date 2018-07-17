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По факту проникновения блогеров на объект с военной техникой открыли уголовное дело

По факту проникновения блогеров на объект с военной техникой открыли уголовное дело

По факту проникновения блогеров на территорию одного из предприятий, которые сняли на видео находящуюся там украинскую военную технику, полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, видеозапись с объекта с военной техникой молодые люди разместили в сети Интернет.

17 июля 2018 следователь отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование.

Правоохранители установили, что 17 июля 2018 года неустановленные молодые люди незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где сделали несанкционированную видеосъемку, которую в дальнейшем разместили в социальных сетях.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к правонарушению.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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