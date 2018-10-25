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По факту вероятного поджога иномарки в Холодногорском районе полиция открыла уголовное дело

По факту вероятного поджога иномарки в Холодногорском районе полиция открыла уголовное дело

Как сообщалось, сегодня ночью  во дворе четырехэтажного жилого дома на улице Чеботарской, 49 в Харькове горел внедорожник Lexus LX 570.

25 октября около 4:00 часов в полицию с заявлением о возгорании своего автомобиля обратился 42-летний харьковчанин, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Полицейские предварительно выяснили, что возгорание иномарки произошло в результате поджога.

Вследствие возгорания внедорожника «Lexus» огнем был также поврежден припаркованный рядом с ним автомобиль «Hyindai».

Сумму материального ущерба установит экспертиза.

По данному факту следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто

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