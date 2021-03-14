По Харькову разъезжал запредельно пьяный водитель

В ночь на 12 марта на улице Основянской в Харькове патрульные остановили автомобиль Geely, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Как сообщили в патрульной полиции, водитель оказался пьян.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер". Прибор показал результат 1,12 промилле, что выше допустимой нормы в 6 раз.

На водителя составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУпАП. Материал передадут на рассмотрение суда.

Всего в ту ночь патрульные остановили 9 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: sq.com.ua

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