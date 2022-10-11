"По предложению Министерства Обороны и по плану Генерального Штаба"...

Путин опять как патологический трус снял с себя ответственность за террористический акт.

Но в сухом остатке Путин признал, что массированный обстрел был единичным, в качестве мести за "мокрый памперс". Значит повторяться не особо есть чем.

А значит всей Z-шалупони пора заткнуться, пока их заткнуть не приехала Росгвардия о том, что "война перешла на новый уровень".

Никакого нового уровня нет.

Очередное последнее китайское предупреждение. Как с Пелоси.

Кое-где попали по критичной инфраструктуре, однако "на местах" говорят, что ситуация контролируемая.

Военного эффекта от обстрелов нет. Инфраструктурные цепочки не нарушены.

При этом Песков говорит о том, что "Путин хорошо защищен" в ответ на предложение весомого представителя США ударить по Путину в случае ядерной угрозы. То есть не было даже фразы "Это недопустимо"; Песков заявил, что Путин "в домике", и мы его не достанем.

Что ж. Это предложение попробовать.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7541

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