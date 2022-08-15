По состоянию на 12 августа группа ИС официально зафиксировала имена 5381 российского оккупанта
По состоянию на 12 августа группа ИС зафиксировала имена 5381 российского оккупанта, которого публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России. Похоронки зафиксированы в 2744 населённых пунктах.
Это ядро статистики о потерях российских оккупантов. В ней нет тех, кто точно уничтожен, но есть неясность с местом захоронения. Или данные неполные, или есть какие-то разночтения. Это максимально подтверждённая выборка, которую мы постоянно уточняем и на основе которой можно делать выводы и прогнозы.
Лидеры по числу зафиксированных потерь в разрезе регионов РФ (публично похороненные или официально признанные убитыми):
Дагестан – 260
Бурятия – 230
Краснодарский край – 193
Башкортостан – 181
Волгоградская область – 166
Забайкалье – 136
Оренбургская область – 133
Чечня - 131
Челябинская область – 125
Пермский край – 120
Северная Осетия – 119
Ростовская область – 119
Свердловская область – 113
Саратовская область – 112
Татарстан – 110
Алтайский край – 108
Ставропольский край – 102
Самарская область – 100
Для сравнения:
Москва – 16
СПб – 38
Временно оккупированный Севастополь - 52
Напоминаю - это только то, что признано в самой России. Реальные цифры в разы больше.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/16511