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По состоянию на 12 августа группа ИС официально зафиксировала имена 5381 российского оккупанта

По состоянию на 12 августа группа ИС официально зафиксировала имена 5381 российского оккупанта

По состоянию на 12 августа группа ИС зафиксировала имена 5381 российского оккупанта, которого публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России. Похоронки зафиксированы в 2744 населённых пунктах.

Это ядро статистики о потерях российских оккупантов. В ней нет тех, кто точно уничтожен, но есть неясность с местом захоронения. Или данные неполные, или есть какие-то разночтения. Это максимально подтверждённая выборка, которую мы постоянно уточняем и на основе которой можно делать выводы и прогнозы.

Лидеры по числу зафиксированных потерь в разрезе регионов РФ (публично похороненные или официально признанные убитыми):

Дагестан – 260

Бурятия – 230

Краснодарский край – 193

Башкортостан – 181

Волгоградская область – 166

Забайкалье – 136

Оренбургская область – 133

Чечня - 131

Челябинская область – 125

Пермский край – 120

Северная Осетия – 119

Ростовская область – 119

Свердловская область – 113

Саратовская область – 112

Татарстан – 110

Алтайский край – 108

Ставропольский край – 102

Самарская область – 100

Для сравнения:

Москва – 16

СПб – 38

Временно оккупированный Севастополь - 52

Напоминаю - это только то, что признано в самой России. Реальные цифры в разы больше.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16511

Новости портала «Весь Харьков»

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