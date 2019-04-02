Победитель конкурса «Лидеры России» задержан за хищение 1,3 млрд рублей из бюджета

Евгений Покушалов – живой пример того, какие в России есть «лидеры».

20 февраля был задержан заместитель директора клиники Мешалкина по научно-экспериментальной работе, доктор медицинских наук, профессор Евгений Покушалов. Он подозревается в хищение бюджетных средств на общую сумму более 1 млрд рублей.

По версии следствия, Покушалов создавал условия для победы в торгах подконтрольных ему и его подельникам фирм. Правоохранители обратили внимание, что лишь две компании выиграли 437 аукционов на 500 млн. Сам замдиректора «поимел» с этого 1,3 млрд.

СМИ сразу обратили внимание на то, что задержанный является победителем конкурса «Лидеры России». Он проводится с 2017 года для создания так называемых социальных лифтов. Тогда 67 участников из 103 финалистов получили различные существенные назначения. Причем двое стали губернаторами, еще несколько – заместителями федеральных министров.

Источник: oka.fm

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