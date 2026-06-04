Поблизу кордону зі Словаччиною затримали переправника, а згодом – ще трьох його поплічників

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками Національної поліції ліквідували стійкий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон.

Злочинна група, до складу якої входили троє закарпатців та один житель Київщини, діяла за попередньою змовою. Кожен із фігурантів мав чітко визначені функції. Організатор підшуковував охочих незаконно перетнути державний кордон та визначав завдання виконавцям і пособникам. Ті зустрічали «клієнтів», поселяли їх у готелях, доправляли до прикордоння та передавали провідникам, які супроводжували чоловіків до державної межі. Маршрут пролягав через гірсько-лісисту місцевість у районі Великого Березного.

Провідника разом із двома жителями Київської області затримали на околиці населеного пункту Завосино, за кілометр від державного кордону. За незаконний «трансфер» чоловіки сплатили 26 500 доларів США.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» правоохоронці провели низку невідкладних обшуків, за результатами яких затримали ще трьох учасників злочинної схеми.

Під час обшуків вилучили готівкові кошти, транспортні засоби фігурантів, маскувальний одяг, мобільні телефони, а також чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі та інші речові докази. Крім того, один із переправників використовував підроблені документи та жетони співробітника міжнародної поліції.

Чотирьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі від 166 000 до 266 000 гривень та цілодобового домашнього арешту.

Заходи проводилися за силової підтримки спецпідрозділу ДПСУ «ДОЗОР» та за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

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