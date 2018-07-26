Почему мажора на Хаммере, сбившего девочку на переходе, отмазывают депутаты и криминальные авторитеты

Как и предполагалось, мажора на джипе Hummer, Кирилла Островского, цинично сбившего девочку на пешеходном переходе, стали отмазывать и влиятельные личности, и некоторые СМИ.

Среди невразумительных аргументов, якобы оправдывающих мажора-убийцу, и тот факт, что девочка приехала из Москвы, и придуманная версия его отца, которая не имеет ничего общего с реальными событиями.

Как выяснилось, автомобиль Хаммер зарегистрирован не на самого Кирилла, на местного криминального авторитета по кличке Саша Оболонский.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, Кирилл и его товарищи ранее избили человека в центре Киева, и в полиции уже лежало заявление. Но на это никто не отреагировал.

Стало известно, что Кирилл ежедневно посещает Киевспортклуб. Заведение, которое также посещают депутаты, прокуроры, криминальные авторитеты и т.д.

А отец Кирилла, Олег Островский, является парикмахером в этом заведении. Стрижка его стоит 100-200 долларов. И к отцу ходят стричься бандиты, депутаты, силовики и сам Владимир Кличко! Таким образом, становится ясно, как этот не совсем вменяемый молодой человек заручился поддержкой сильных мира сего.

«Постоянно кричал позвоните папе и юристу они все решат, орал что всем кто рядом платит 1000$ и никто ничего не видел. Походу под наркотой урод», «Убив человека орать про «мусорской беспредел» и адвоката вместо того, чтоб тихо сдаться и содействовать следствию — это верх цинизма», — сообщают в сети.

Подробности ужасного происшествия читайте в материале: Мажор на Hummer, передвигаясь на красный, сбил ребенка на переходе и протащил его 50 метров (фото, видео)

На видео задержание мажора и реакция матери

Как же это событие освещают в СМИ?

Отец водителя Hummer, который 24 июля сбил 10-летнюю девочку на переходе в центре Киева утверждает, что его сын совершил наезд не по своей вине. Об этом, к примеру, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Островского старшего, его сын не ехал на красный свет, а авария произошла во время смены сигнала светофора. Водитель Hummer пытался затормозить на переходе, однако не успел.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу", - рассказал он.

Отец водителя предполагает, что в машине не сработали тормоза. Он также уточнил, что его сын не собирался скрываться с места аварии.

"Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем – и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", - заявил отец задержанного.

По словам главы семейства, они будут "добиваться правды" и доказывать, что их сын совершил наезд не по своей вине.

А что скажет прокуратура?

Кирилл отказался предоставить необходимые образцы биоматериалов на проверку. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Максимец, хотя алкотестер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения у Островского, но только после получения лабораторных исследований его мочи, можно будет утверждать был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались", - написала она.

Максимец также отметила, что прокуратура столицы через суд будет требовать отобрать соответствующие биоматериалы у него принудительно.

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