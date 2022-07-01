Почему мир должен признать россию страной-террористом

россия еще хуже террористов, они гнут только свою линию. Ярким примером такой ситуации является Казахстан.

● Президент Касим Токаев не признал ЛДНР и сразу же началась «торговая война» со стороны россии против Казахстана.

● Следующим примером будут являться угрозы Лондону. российский генерал заявил, что столицу Британии поразят первой, если «калининградская блокада» приведет к войне.

Мир уже начал сравнивать действия агрессора с террористическими организациями, после их ударов по мирным объектам, но после ракетного удара по ТЦ в Кременчуге они сравнялись с террористической организацией «Аль-Каида».

Источник: https://t.me/c/1578682544/11666

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