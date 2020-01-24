Почти 17 миллионов гривен ущерба: работникам лесничества на Харьковщине сообщено о подозрении в незаконной вырубке деревьев

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) четырем работникам лесного хозяйства, которые незаконно вырубали лес в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника управления Ивана Тарасова, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Каменского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» осуществлялась незаконная порубка леса, в частности, дуба высочайшего класса.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 17 миллионов гривен.

23 января 2020 трем мастерам леса и одному лесничему Каменского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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