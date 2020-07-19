Под Харьковом изъяли арсенал (ФОТО)

В пятницу, 17 июля, полицейские изъяли у мужчины из с. Леваковка Змиевского района 32 патрона различного калибра, пять штык-ножей к оружию, пять корпусов гранат РГД-33 без взрывателя времен Второй Мировой войны, снаряд, две емкости с порохом, корпус винтовки, пулемета и автомата.

Оружие и боеприпасы хранились во дворе и на чердаке. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Изъятые предметы полицейские направили экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Максимальное наказание предусматривает до 7 лет за решеткой. Место, где мужчина купил оружие и боепрпасы, а также цель их хранения копы устанавливают.

Источник: sq.com.ua

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