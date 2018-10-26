Под Харьковом женщина угнала автомобиль

В полицию обратилась 43-летняя жительница поселка Малая Рогань с заявлением об исчезновении автомобиля «Газель».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к угону авто причастна 36-летняя харьковчанка.

Женщина рассказала, что увидела на одной из улиц незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решила покататься.

Во время движения она не справилась с управлением и съехала в канаву.

Злоумышленница пыталась сбежать с места происшествия, но ее задержали полицейские.

Изъятый ​​автомобиль полицейские вернули владелице.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За угон авто задержанной грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости