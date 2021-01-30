Под Харьковом крыша школы обогатила предпринимателя

Директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом за более, чем 100 тысяч гривен убытков при ремонте учебного заведения. Об этом сообщили в прокуратуре.

Чугуевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора ООО по факту завладения чужим имуществом и служебного подлога (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Как сообщил и.о. руководителя Чугуевской местной прокуратуриы Эдуард Миргородский, в сентябре 2018 года между отделом образования одной из районных государственных администраций и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор подряда, согласно которому ООО обязывалось выполнить капитальный ремонт кровли учебного заведения.

Директор ООО, зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы. В актах приемки он завысил объемы выполненных работ. Документ был подписан должностным лицом РГА, на основании чего на счет ООО были перечислены бюджетные средства. Общая сумма ущерба составляет более 100 тыс. грн.

Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К сожланию, подлог и растрата - частые эпизоды при ремонте и строительстве различных заведения в Харькове и области. Так, к примеру, летом 2020 года было сообщено о подозрении двум фигурантам из Чугуевского района. Начальник отдела образования и директор ООО вступили в сговор, чтобы завладеть бюджетными средствами. Директор общества-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, понимая, что котельную не переоснащали, подписал акты приемки выполненных работ. Сумма ущерба государству составила 1,5 млн.грн.

В октябре того же года расследование установило, что исполнитель работ одного из частных предприятий при выполнении соглашения подряда по строительству амбулатории общей практики - семейной медицины в селе Пархомовка Краснокутского района завысил в первичных строительных документах объем выполненных работ и затраченных строительных материалов, в результате чего завладел средствами местного бюджета.

Источник: sq.com.ua

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