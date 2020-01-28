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Под Харьковом нашли старинный пистолет-пулемет

Под Харьковом нашли старинный пистолет-пулемет

Огнестрельное оружие нашли у 61-летнего жителя села Песчанка Красноградского района (Харьковская обл.). Как сообщили в полиции, найдены пистолет и автоматы "ППШ" и "ППС" времен Второй мировой войны, а также 40 патронов к нарезному оружию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишениt свободы до 7 лет.

Справка SQ. 21 декабря 1940 года пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) образца 1941 года был принят на вооружение Красной армии. До конца 1941 года было изготовлено более 90 тыс. штук, за 1942 год - 1,5 миллиона пистолетов-пулемётов. Для производства необходимых для сборки автомата 87 деталей требовалось 5,6 станко-часов, в то же время производство деталей для аналогов требовало в пять раз больше.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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