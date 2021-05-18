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Под Харьковом нашли тайную трубу, через которую собирались качать нефтепродукты

Под Харьковом нашли тайную трубу, через которую собирались качать нефтепродукты

В Харьковской области СБУ предупредила масштабное хищение нефтепродуктов из государственного газонефтепровода. Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО "Укргаздобыча" разоблачила и ликвидировала незаконный врез в магистральный газонефтепровод. Оперативники спецслужбы установили, что в Богодуховском районе злоумышленники повредили газонефтеконденсатопровод и создали несанкционированный отвод для хищения сырья.

Злоумышленники не успели воспользоваться незаконным отводом: их преступная деятельность была приостановлена ​​на начальном этапе. По заключению экспертов, злоумышленники могли разворовывать 150-200 кубометров нефтепродуктов ежемесячно, нанося государству ущерб на сумму более, чем 2 миллиона гривен.

По заключению специалистов, нарушение целостности газонефтепроводов создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

Сейчас по материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. СБУ устанавливает всех причастных, а также должностных лиц, которые, возможно, могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Источник: sq.com.ua

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