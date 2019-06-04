Под Харьковом объявлен розыск опасного преступника

Работники Змиевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области устанавливают местонахождение 49-летнего Виктора Осового.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Информацию можно сообщить в Змиевской отдел полиции по телефонам: 102, (05747) 3-49-93, 050-305-52-33 или другим доступным для вас способом.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»