Криминал
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15.01.2018 15:33
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Под Харьковом обнаружили куклу с наркотиками

Под Харьковом обнаружили куклу с наркотиками

Наркотические вещества обнаружили накануне харьковские таможенники на посту "Песочин".

Как рассказали в пресс-службе ГФС Украины в Харьковсокй области, во время проведения рентген - сканирования экспортного международного экспресс-отправления, в котором согласно заявленных документов находилась кукла, было установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветные вкрапления, которые свидетельствуют о возможном наличии органических веществ.

Таможенники привлекли служебную собаку, которая сработала на вышеупомянутую куклу. При дальнейшем осмотре в голове куклы было выявлено 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, ведутся следственные действия. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.

Агентство Телевидения Новости

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