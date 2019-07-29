Под Харьковом ограбили женщину: подозреваемый задержан
В Купянском районе полиция задержала злоумышленника, который ограбил местную жительницу.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник возле одного из отделений банка выхватил из рук женщины кошелек, в котором находились 4000 гривен и банковская карточка.
Патрульные установили личность злоумышленника менее чем за час и задержали его.
Грабителем оказался 24-летний житель Боровского района.
Как выяснилось, злоумышленник увидел, что возле отделения банка женщина положила в кошелек немалую сумму денег и решил ограбить ее.
Мужчина вырвал из рук женщины кошелек и убежал.
Вещественные доказательства изъяты.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.