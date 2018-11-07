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Под Харьковом "охотники" за металлом украли у мужчины чугунную ванну

Под Харьковом охотники за металлом украли у мужчины чугунную ванну

В полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Вишневое о том, что из его сарая неизвестные похитили чугунную ванну, тележку и другие мелкие металлические изделия общим весом более 100 килограммов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили злоумышленников, причастных к краже. Ими оказались ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины, которые успели продать похищенные предметы местному жителю.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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