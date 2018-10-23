Под Харьковом пьяный мужчина угнал автомобиль

22 октября в полицию обратился 32-летний житель поселка Васищево с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21013.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, угонщиком автомобиля оказался 25-летний житель поселка Подолёх, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанный рассказал полицейским, что на момент совершения правонарушения был пьян. Воспользовавшись отсутствием хозяина, нетрезвый мужчина проник в чужой двор, с помощью проводов зажигания завел двигатель автомобиля и решил "покататься".

Не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП в Харькове, после чего его остановили патрульные полицейские.

Факт преступления внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 8 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости