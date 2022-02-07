Под Харьковом полицейские поймали группу «черных лесорубов»

Трое жителей Люботина незаконно спиливали деревья в Харьковской области.

По информации областного главка полиции, 3 февраля правоохранители получили информацию о том, что в городе Люботин обнаружили автомобили, которые перевозили незаконно спиленные деревья.

Во время отработки информации полицейские выявили два автомобиля ГАЗ-66 под управлением местных жителей 33 и 27 лет и автомобиль УАЗ с 34-летним водителем. Также следователи установили личности людей, которые загружали спиленные деревья в автомобили. Ими оказались три жителя Харьковской области.

Во время проверки документов у полицейских возникли сомнения в их подлинности. Транспортные средства со стволами дубов и ясеня изъяли и поместили для хранения на штрафплощадку.

По данному факту следователи открыли досудебное расследование по статье за незаконную вырубку леса. Если вина мужчин будет установлена и доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Дмитрий Коган

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