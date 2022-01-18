Под Харьковом - разбойное нападение на заправку

Под Харьковом неизвестный в балаклаве ограбил автозаправку. Как сообщили в полиции, злоумышленник, угрожая оружием, ограбил кассу, после чего выстрелил в воздух и скрылся.

Нападение на заправку произошло 16 января в 19:40 в селе Куриловка Купянского района.

По данным полиции, неизвестный в балаклаве под угрозой применения оружия ограбил кассу. Добычей злоумышленника стали 15 тысяч гривен.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. За содеянное фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас нападавшего разыскивает полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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