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Под Харьковом раздавали мороженое от имени кандидата в депутаты

Под Харьковом раздавали мороженое от имени кандидата в депутаты

Полицейские проводят проверку по фактам нарушений правил избирательного законодательства Украины в Харькове.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Соответствующие заявления были зарегистрированы в Киевском, Московском, Балаклейском, Великобурлукском, Первомайском, Лозовском и Харьковском отделах и отделениях полиции.

В Балаклейский отдел полиции сообщили о факте возможной раздачи мороженого от представителей кандидата в депутаты Верховной Рады Украины.

Житель Лозовой сообщил о том, что неизвестный облил краской два билборда с агитационными материалами кандидата в депутаты ВР Украины.

Также в Великобурлукском районе сообщили о размещении агитационных материалов на деревьях и столбах, в Первомайском районе - о размещении агитационных материалов на билбордах, в Лозовском и Харьковском районах - о проведении агитационных мероприятий.

Всего за минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 19 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.

Справка SQ. С начала предвыборной кампании в Харьковской области зарегистрировано 224 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Открыто 20 уголовных производств, составлено 5 административных протоколов.

Источник: sq.com.ua

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