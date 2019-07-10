Под Харьковом раздавали мороженое от имени кандидата в депутаты
Полицейские проводят проверку по фактам нарушений правил избирательного законодательства Украины в Харькове.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Соответствующие заявления были зарегистрированы в Киевском, Московском, Балаклейском, Великобурлукском, Первомайском, Лозовском и Харьковском отделах и отделениях полиции.
В Балаклейский отдел полиции сообщили о факте возможной раздачи мороженого от представителей кандидата в депутаты Верховной Рады Украины.
Житель Лозовой сообщил о том, что неизвестный облил краской два билборда с агитационными материалами кандидата в депутаты ВР Украины.
Также в Великобурлукском районе сообщили о размещении агитационных материалов на деревьях и столбах, в Первомайском районе - о размещении агитационных материалов на билбордах, в Лозовском и Харьковском районах - о проведении агитационных мероприятий.
Всего за минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 19 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.
Справка SQ. С начала предвыборной кампании в Харьковской области зарегистрировано 224 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".
Открыто 20 уголовных производств, составлено 5 административных протоколов.
Источник: sq.com.ua