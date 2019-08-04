Под Харьковом спилили дубы и сосны (ФОТО)

Правоохранители обнаружили незаконную вырубку леса в Краснокутском и Зачепиловском районах.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

1 августа в Краснокутском районе сотрудники сектора реагирования патрульной полиции в поселке Городнее остановили автомобиль "ГАЗ", перевозивший дубы. При проверке легальности лесопродукции на сайте лесных ресурсов Украины полицейские не нашли номеров бирок, которые были на деревьях.

На место вызвали следственно-оперативную группу и руководство Краснокутского отделения полиции. С места происшествия изъят автомобиль с лесопродукцией. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В тот же день в Зачепиловское отделение полиции поступило сообщение от мастера леса о том, что неизвестные пилят деревья в лесополосе возле поселка Залинейное.

Прибыв на место полицейские обнаружили 24-летнего жителя Зачепиловского района. Разрешения на проведение вырубки леса у него не было. Мужчина спилив 11 сосен. С места происшествия изъяты бензопила и две бутылки с маслом и бензином. Сумма причиненного ущерба составляет 54 тыс. гривен. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник: sq.com.ua

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