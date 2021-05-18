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Под Харьковом выбросили тысячи долларов

Под Харьковом выбросили тысячи долларов

В Харьковской области полицейские задержали мужчину за вымогательство несуществующего долга у предпринимателя. Как сообщили в полиции, злоумышленник угрожал заявителю причинить тяжкие телесные повреждения, если тот не передаст ему 3000 долларов США.

С заявлением в конце марта в полицию обратился 35-летний частный предприниматель, житель города Первомайский. Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственных и оперативных действий правоохранители установили, что 32-летний злоумышленник дважды встречался с заявителем и требовал передать ему деньги. Вчера, 16 мая, вымогатеь получил заранее идентифицированные силовиками денежные средства в сумме 3000 долларов США и сразу был задержан сотрудниками управления уголовного розыска с привлечением бойцов полка полиции особого назначения.

После передачи денег при задержании мужчина пытался избежать ответственности и выбросил часть полученной суммы, оставив при себе 1000 долларов США. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник: sq.com.ua

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