Под Харьковом задержали нелегальных лесорубов

Под Харьковом правоохранители задержали нелегальных лесорубов.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 28 июля в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе поселка Безлюдовка неизвестные ведут активную работу по вырубке деревьев.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили и задержали трех граждан в возрасте от 33 до 37 лет.

Выяснилось, что разрешения на проведение вырубки леса злоумышленники не имели.

На правонарушителей полицейские составили административный протокол по ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За данное нарушение грозит штраф от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Агентство Телевидения Новости