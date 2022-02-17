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Под Харьковом задержан мужчина, находившийся в государственном розыске

Под Харьковом задержан мужчина, находившийся в государственном розыске

Злоумышленник разыскивался правоохранительными органами за совершение ряда мошенничеств. Своими действиями он нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму более 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Следствием установлено, что ранее судимый за имущественные преступления житель города Люботин в течение трех лет на сайте объявлений размещал объявления с фиктивными товарами и таким образом обманывал граждан. От действий мошенника пострадали 63 жителя из разных областей Украины.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что 52-летний житель Харьковского района с 2018 года размещал на популярных торговых площадках в интернете объявления о продаже бытовой техники, электроинструментов и других устройств. Ни самих товаров, ни намерения продавать их у мужчины не было. После обращения потенциальных покупателей мошенник требовал перечислить на банковскую карту полную стоимость товара.

27 сентября 2021 года следователям отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 мужчине было поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и объявлен последний в государственный розыск.

17 февраля в соответствии с определением суда работники отдела полиции №3 ХРУП №1 совместно со спецподразделением полиции особого назначения задержали подозреваемого в Люботине.

Задержанного доставили в отдел полиции для допроса, после чего он будет помещен в изолятор временного содержания.

Агентство Телевидения Новости

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