Под Парижем задержали банду рэкетиров из Чечни

В ходе подготовленной операции французская полиция задержала 23 чеченца за рэкет. Их взяли с поличным во время получения платы от шоферов фур из Восточной Европы. В первую очередь деньги сбивали с водителей из Польши, Молдовы и Украины.

Бандиты требовали по 200 евро с каждой фуры или автобуса, которые въезжали в Париж из стран Восточной Европы. Водителей, которые отказывались платить, избивали. За месяц преступники собирали таким образом до 200 тысяч евро, сообщает газета Le Figaro.

Операция, подготовка к которой заняла несколько недель, проведена крупными силами полиции в городе Ливри-Гарган (северо-восточнее Парижа), где в бронированном помещении располагалась штаб-квартира банды. Помещение находилось на территории транспортной фирмы, в гараже которой находилось немало дорогостоящих легковых машин. Кроме крупной суммы денег у задержанных было изъято оружие. Главарь банды - 40-летний чеченец, который ранее был известен полиции только в связи с мелкими нарушениями закона, сообщает подробности ТАСС.

По сведениям Le Figaro, часть арестованных уже числились в полицейской электронной базе данных лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности. Но на данном этапе расследования полиция еще не готова связать деятельность банды с религиозными радикалами.

В российском посольстве в Париже ТАСС сообщили, что дипмиссия не имеет «никакой информацией о задержании 23 чеченцев». А полиция не раскрывает их гражданство.

Источник: petrimazepa.com

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