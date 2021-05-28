Податкова міліція ДФС викрила спиртзавод, який незаконно виготовляв спирт

Співробітники ГСУ ФР ДФС України в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, виявили незаконне виробництво спирту.

За результатами санкціонованого обшуку на території одного із заводів в Чернігівській області, виявили незаконне виробництво спирту та 15 тон готової продукції.

Орієнтовна вартість виявлених підакцизних товарів становить понад 3 млн грн. Наразі тривають слідчі дії.

Источник: sfs.gov.ua

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