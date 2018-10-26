Подозреваемого по делу об убийстве семьи на Салтовке признали неподсудным: назначена повторная экспертиза

Константина Безрука, подозреваемого в убийстве своего друга и его бывшей жены, а также в причинении огнестрельного ранения их 12-летней дочери в результате проведения психиатрической экспертизы признали неподсудным.

Об этом сообщают "Надзвичайні новини".

Напомним, 24 июня на улице Академика Павлова тела 40-летних супругов, а также их дочь с ранениями левой руки и ног обнаружили соседи.

Дочь погибших рассказала, что расправился с ее родителями и ею друг их семьи «дядя Костя».

Через два часа полицейские задержали автомобиль Volvo, на котором пытался скрыться предполагаемый убийца.

В автомобиле задержанного нашли огнестрельное оружие, патроны, а также крупную сумму денег - около $200 тысяч.

Задержанный заявил, что совершил преступление по мотивам "кровной мести".

По версии следствия, причиной преступления мог стать крупный долг.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").

Сейчас дело Константина Безрука находится в суде.

На днях защита обвиняемого предоставила результаты психиатрической экспертизы, проведенной в Днепре.

Согласно выводам экспертов Константин Безрук был признан неподсудным.

Обвиняемый свою вину признает, однако утверждает, что не понимал, что делает.

"Я действовал под гипнотическим, каким-то эзотерическим воздействием. Но это было недолго и прошло", - заявил он в суде.

Однако в прокуратуре не согласны с выводами экспертизы и считают, что мужчина полностью осознавал свои действия и мог руководить ими, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В связи с этим прокуратура заявила ходатайство о проведении повторной экспертизы - но уже в другом медицинском учреждении, которое было судом удовлетворено.

Следующая судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Константина Безрука пройдет в Киеве.





Агентство Телевидения Новости