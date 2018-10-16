Подозреваемому в развращении 13-летней падчерицы избрали меру пресечения

В Купянске суд избрал для мужчины, подозреваемого в развращении малолетней падчерицы, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

41-летнему злоумышленнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

Напомним, как выяснили правоохранители, на прошлой неделе в одном из сел Купянского района отчим завел 13-летнюю падчерицу в сарай домовладения, где совершал развратные действия.

При этом мужчина знал, что девочка имеет психические недостатки, и при этом воспользовался ее беспомощным состоянием.

Пресекла преступные действия подозреваемого мать девочки.

Арестованному злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости