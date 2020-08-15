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Подрядчика подозревают в присвоении 450 тыс. гривен в Харьковской области

Подрядчика подозревают в присвоении 450 тыс. гривен в Харьковской области

В Харьковской области сообщили о подозрении подрядчику, который на строительстве амбулатории нанес ущерб на 450 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По сведениям пресс-службы, сообщается о подозрении исполнителю работ по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Был заключен договор между коммунальным некоммерческим предприятием и обществом с ограниченной ответственностью. Согласно договору подрядчик должен был совершить закупку и строительство амбулатория в

Подозреваемый завысил стоимость строительных работ, намеренно внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ и предоставил его для подписания директору ООО.

Действия подозреваемого нанесли ущерб коммунальному предприятию-заказчику ущерб на сумму свыше 450 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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