Кримінал
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25.06.2026 19:56
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Подробиці нападу на поліцейських у Харкові: зловмисника затримано, двоє правоохоронців отримали ушкодження

Подробиці нападу на поліцейських у Харкові: зловмисника затримано, двоє правоохоронців отримали ушкодження

Подія сталася 25 червня близько 16:00 у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під час виконання службових обов’язків поліцейські здійснювали перевірку документів громадянина. У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово напав на правоохоронців із ножем.

Унаслідок нападу двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Нині зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів. Також чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильствощодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.

Місцеві телеграм-канали публікують відео інциденту.

Агентство Телевидения Новости

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