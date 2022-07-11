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Подробности ракетного удара по многоэтажке в Харькове и фото от ГСЧС
Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам этой ночью.
Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания. Из-под завалов сотрудниками ГСЧС спасена 86-летняя женщина, проживающая на квартире на 2-м этаже.
К счастью жертв и пострадавших не было. Сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.
Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.
Источник: https://t.me/hueviykharkov/68630