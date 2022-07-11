Подробности ракетного удара по многоэтажке в Харькове и фото от ГСЧС

Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам этой ночью.

Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания. Из-под завалов сотрудниками ГСЧС спасена 86-летняя женщина, проживающая на квартире на 2-м этаже.

К счастью жертв и пострадавших не было. Сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/68630

Новости портала «Весь Харьков»