Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:17
Просмотров: 49

«Пойдем взламывать дом, в котором видели буржуйку» — будни армии оккупантов

«Пойдем взламывать дом, в котором видели буржуйку» — будни армии оккупантов

По информации ИС, в телефонном разговоре военнослужащий рф Владимир, пребывающий на временно оккупированной территории Херсонской области, рассказал женщине, что они занимаются обустройством дома, планируют очищать первый этаж, так как там воняет тухлятиной и невозможно перейти жить в подвал.

Владимир рассказал, что они будут выкидывать мебель, вещи, а через час поедут взламывать дом, в котором видели буржуйку. В ходе разговора Владимир упомянул, что с ними живут командиры взвода (также приезжает командир роты), которые переживают, чтоб никто не заболел туберкулезом, всех военнослужащих вакцинировали от гепатита, в результате у одного военнослужащего отнималась рука.

Владимир рассказал о том, что вокруг до сих пор вылавливают погибших людей и животных, а военнослужащие рф тем временем едят немытую алычу.

#перехват_ИС #армия_рф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19293

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Тут люди сейчас расколятся на два лагеря. Это будет гражданская война» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:44    0
10 хороших новин 26 червня
Сегодня 07:40    8
Україна від ЄС отримає 500 генераторів для подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС
Сегодня 07:35    22
Уже 8 загиблих і 56 постраждалих у Краматорську, – ДСНС
Сегодня 07:30    36
Россия нанесла ущерб жилищному фонду Украины более чем на $54 млрд - данные Киевской школы экономики
Сегодня 07:26    34
Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції
Сегодня 07:24    34
Оперативна інформація станом на 06.00 28.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    58
В Ивано-Франковске килер совершил покушение на криминального авторитета
Сегодня 07:08    64
ЧВК «Вагнер» содержалась за счет государства. За год Россия потратила на него 86 млрд рублей, - Путин
Сегодня 06:59    68
оккупанты снесли более 300 домов в Мариуполе
Сегодня 06:50    63
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 