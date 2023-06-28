«Пойдем взламывать дом, в котором видели буржуйку» — будни армии оккупантов

По информации ИС, в телефонном разговоре военнослужащий рф Владимир, пребывающий на временно оккупированной территории Херсонской области, рассказал женщине, что они занимаются обустройством дома, планируют очищать первый этаж, так как там воняет тухлятиной и невозможно перейти жить в подвал.

Владимир рассказал, что они будут выкидывать мебель, вещи, а через час поедут взламывать дом, в котором видели буржуйку. В ходе разговора Владимир упомянул, что с ними живут командиры взвода (также приезжает командир роты), которые переживают, чтоб никто не заболел туберкулезом, всех военнослужащих вакцинировали от гепатита, в результате у одного военнослужащего отнималась рука.

Владимир рассказал о том, что вокруг до сих пор вылавливают погибших людей и животных, а военнослужащие рф тем временем едят немытую алычу.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19293

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