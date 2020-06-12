Криминал
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12.06.2020 16:47
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Пойманы мошенники, которые незаконно взяли кредиты от имени нескольких сотен граждан без их ведома

Пойманы мошенники, которые незаконно взяли кредиты от имени нескольких сотен граждан без их ведома

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, участники которой оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сотрудники спецслужбы совместно с киберполицией и следователями Нацполиции установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины. Нанятый ими «персонал» колл-центра звонил гражданам якобы от имени мобильных операторов и «спрашивал» персональные данные для несанкционированного выпуска дубликатов сим-карт. Получив информацию, злоумышленники через Интернет оформляли на эти реквизиты так называемые «быстрые» кредиты и присваивали деньги.

По предварительным данным следствия, за период «работы» злоумышленники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан на суммы от 2 до 10 000 гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по месту работы подпольного колл-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности и незаконно изготовлены дубликаты сим-карт мобильных операторов.

Двух активных участников группы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.

Агентство Телевидения Новости

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