Пойманы мошенники, которые незаконно взяли кредиты от имени нескольких сотен граждан без их ведома

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, участники которой оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сотрудники спецслужбы совместно с киберполицией и следователями Нацполиции установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины. Нанятый ими «персонал» колл-центра звонил гражданам якобы от имени мобильных операторов и «спрашивал» персональные данные для несанкционированного выпуска дубликатов сим-карт. Получив информацию, злоумышленники через Интернет оформляли на эти реквизиты так называемые «быстрые» кредиты и присваивали деньги.

По предварительным данным следствия, за период «работы» злоумышленники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан на суммы от 2 до 10 000 гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по месту работы подпольного колл-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности и незаконно изготовлены дубликаты сим-карт мобильных операторов.

Двух активных участников группы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.

Агентство Телевидения Новости