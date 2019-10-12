Пожар в гостинице "Токио Стар": администратора взяли под домашний арест

Администратора гостиницы "Токио Стар", в результате пожара в котором погибли 9 людей, освободили из-под стражи и взяли под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

Женщине изменили меру пресечения. Подозреваемая в нарушении требований пожарной безопасности будет под домашним арестом с 10 вечера до 6 утра.

"В то же время на нее возложены следующие обязанности: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и суд; находиться по месту жительства в период с 22 до 06 часов; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Владелец отеля, предприниматель Вадим Черный, 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы.

Согласно решению суда, старшему администратору гостиницы Ирине Паровик избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября. Альтернатива залога не предусмотрена. Сама подозреваемая во время заседания утверждала, что пожарная безопасность не входила в ее функциональные обязанности. Администратор должна была обеспечивать только порядок и чистоту в помещениях. Женщина является матерью двух малолетних детей (2014 и 2017 г.р.).

Агентство Телевидения Новости